Егор Крид поделился снимком с ребенком

Егор Крид опубликовал в микроблоге милый снимок, который воодушевил поклонниц.

На странице певца в Instagram появилось фото, на котором он держит на руках маленького ребенка. Оказалось, что таким способом Крид решил поздравить исполнителя Мота с премьерой песни "Малая". Однако в комментариях посыпались восторженные отклики от поклонниц. Многие отметили, что уже не терпится увидеть Егора в роли молодого отца. К слову, совсем скоро состоится финал шоу "Холостяк", где Егор определится с выбором дамы сердца. В недавних интервью он заявлял, что его избранница не должна быть активной в социальных сетях и быть самодостаточной. В финале шоу можно будет узнать о его окончательном решении касательно возлюбленной.

Напомним, что недавно Егора Крида заметили с финалисткой шоу "Холостяк" Викторией Коротковой. В этот момент пара стояла на улице и о чем-то болтала. Поклонниц возмутил этот факт потому, что по правилам "Холостяка" до финального решения участницы не должны встречаться с героем проекта вне съемочной площадки. Зрители все еще надеются, что к финалу организаторы все же заметят грубое нарушение и предпримут какие-либо меры.