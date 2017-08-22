Билан публично раскритиковал Фадеева за рабочий "игнор"
Известный российский певец пожаловался на продюсера за плохую отзывчивость по деловым вопросам. Не сумев достучаться через другие каналы, он оставил обращение под фото на странице Максима Фадеева в Instagram.
Дима Билан пишет, что вот уже несколько дней пытается связаться с основателем лейбла "Malfa", чтобы получить разрешение на использование музыки из 2000. Эти композиции студенты ВГИКа хотят использовать в своем курсовом фильме. Исполнитель отправил Максиму Фадееву письмо в директ - его прочитали и оставили без ответа. Более того, помимо игнора продюсер отписался от страницы Билана в Instagram.
Автор выражает недоумение, ведь они с продюсером неоднократно вели переговоры по рабочим вопросам шоу "Голос" - использования песен в выступлении того или иного участника команды Димы Билана. Артист подозревает, что в действительности Максим Фадеев далеко не такой искренний, как показывает при встречах.