Сын Розы Сябитовой оказался точной копией сына Кожевниковой

Роза Сябитова удивила фанатов раритетным фото из домашнего альбома. На нем ведущая изображена вместе с детьми Ксенией и Денисом. Подписчики заметили, что старший Денис оказался полной копией сына Марии Кожевниковой.

На своей странице в Instagram ведущая «Давай поженимся!» выложила старое фото, где она позирует со своими детьми. На момент снятия фото Роза очень молодая, однако поклонники отметили, что сейчас звезда выглядит намного лучше. 20 лет назад у нее видны морщины, макияж был очень неудачный, что заставило фанатов думать, что уже в 30 она выглядела как старуха.

Но внимание многих привлек сын Сябитовой, которому на фотографии не больше пяти, а сейчас – почти тридцать. Многие заметили, что он – точная копия сына Марии Кожевниковой. У Ивана и Дениса на фото одинаковые прически «под горшок» и очень похожие черты лица.