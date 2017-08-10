"Она поет, а мне стыдно": Бузову обвинили в использовании фонограммы

В социальной сети Ольга Бузова поделилась с поклонниками своим ритуалом перед каждым выступлением.

В Instagram певица опубликовала ролик, записанный во время ее саундчека перед концертом в Красноярске. Поклонникам она призналась, что время перед выступлением, когда она находится в пустом зале с микрофоном, она считает целым ритуалом. Вот только подписчики негативно оценили живое исполнение Ольги Бузовой. Под ее новой записью сразу же появились комментарии: "Она поет, а мне стыдно", "Отвратительно поет Бузова без фанеры" и другие отзывы о вокальных данных Ольги. Многие отметили, что вокала не слышно на записи так, как это происходит на концертах. Из-за этого большинство сразу же обвинили ее в использовании фонограммы. Нашлись и те, кому пение певицы было по душе, а также те, кто просто пожелали удачи в творчестве и отметили, что над вокалом все же поработать еще нужно.

Напомним, что недавно Ольга пожаловалась поклонникам, что ее не пускают в туалет. Бузова опубликовала видео, на котором показала, что происходит за кулисами концертных шоу. Она отметила, что часто ей не хватает времени даже на необходимые нужды. Так и произошло в ролике: когда Ольга отправлялась к уборной, то ей уже сообщили о том, что пора выступать. Такой публикацией девушка хотела показать, какой на самом деле за кулисами происходит хаос.



