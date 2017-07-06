Бузову упрекнули за маленькую грудь после откровенного ролика

Певица опубликовала на своей странице в Instagram очередное видео и нарвалась на грубую критику. Поклонники остались недовольны её формами.

Ольга Бузова снялась на фоне реки в откровенном бикини и эротично станцевала для нового ролика. Своим посланием она хотела показать, что очень рада приходу лета и попросила подписчиков рассказать о своих ожиданиях от теплого сезона.

Старания знаменитости продемонстрировать свою фигуру пришлись по вкусу далеко не всем пользователям социальной сети. Некоторые упрекнули Ольгу Бузову за слишком маленькую грудь и посоветовали увеличить её. Тогда, дескать, и хорошего мужчину сможет привлечь. Один из поклонников предложил роды, как верный вариант увеличения бюста. Стоит отметить, что среди комментаторов нашлись не только защитники артистки, но и откровенные завистники, которые пожелали себе такое же стройное тело.



