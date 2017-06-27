Дмитрий Шепелев изменил моржихе с собакой после страстного поцелуя

В Ижевске известный телеведущий посетил зоопарк, где весьма тесно пообщался с морским млекопитающим. Теплую встречу он показал на своей странице в Instagram.

Находясь в столице Удмуртии в рабочей поездке от "Первого канала", Дмитрий Шепелев навестил моржиху и страстно поцеловал её в усатую мордочку. В описании к публикации знаменитость отметил, что изменил животному с собакой. По словам Дмитрия Шепелева, несмотря на поцелуй, он завел себе пса, а не моржа.

В комментариях к посту подписчики ведущего начали прониклись нежностью фотографий. Один из них отметил ласковый настрой моржихи, которая в момент контакта даже прикрыла глаза. Другие же не совсем поняли поступок Шепелева. Они предположили, что от млекопитающего исходит неприятный запах. Кое-кто из фанатов даже похвалил выбор в пользу собаки и поинтересовался, какой она породы. А вот поклонницы Дмитрия Шепелева восхитились романтическим поступком и пожелали оказаться на месте моржихи.