Николь Кидман рассказала о потери детей в браке с Крузом

В своем интервью известная актриса откровенно рассказала о разрыве с бывшем мужем Томом Крузом.

Выяснилось, что причиной развода стала невозможность иметь детей. Том, мечтающий о потомстве, решил, что отношения нужно заканчивать. По словам Николь Кидман, для нее новость о разводе тогда была шоком. Также актриса поделилась тем, что в браке с голливудским сердцеедом она потеряла двоих детей. Две беременности заканчивались для нее выкидышами. Кидман сказала, что для нее это была ужасная боль и говорить публично о выкидышах очень тяжело. Этот период актриса назвала огромным горем. Даже двое усыновленных детей тогда не спасли ее брак с Томом.

Однако Николь все же посчастливилось стать матерью, но уже в браке с музыкантом Китом Урбаном. У них двое совместных дочерей.

Напомним, что Тома Круза Кидман встретила на съемочной площадке в 1989 году. В том же году после того, как Том развелся со своей женой, пара поженилась. Однако до 10-летнего юбилея брак не продержался: в феврале 2001 года стало известно об их разводе. Ходили слухи, что это случилось из-за бесплодности Николь. Актриса же в интервью заявляла, что всегда Том для нее был близким человеком и так и будет дальше.