В День защиты детей Алексей Панин поздравил подписчиков голым семейством

1 июня, в честь международного праздника, скандально известный актер выбрал весьма оригинальный способ его отметить. На своём Instagram он разместил фотооткрытку с веселыми нудистами.

Ранее Алексей Панин запомнился интернет-сообществу, как несколько аморальная личность. То он занимался сексом с собакой, то прилюдно мастурбировал в женском белье. В Сети даже появлялось видео, где он сексуально ублажал партнера-мужчину.

На День защиты детей артист решил тоже поступить несколько эпатажно - с телесным уклоном. На своей странице в социальной сети он опубликовал фотографию, изображающую голое семейство, резвящееся на пляже. Родители и два ребенка выглядят весьма пристойно, если не считать отсутствие одежды. Впрочем, интимных частей тела не видно.

Поклонники Алексея Панина, по всей видимости, отреагировали на пост весьма положительно. Они начали поздравлять с праздником друг друга, актера и его дочь.



