Дочь раскрыла тайну еврейской фамилии Ларисы Долиной

Певица вместе с внучкой Александрой и её мамой посетили 11-ю "Детскую новую волну". На этом мероприятии Ангелина Долина рассказала о документальных переменах знаменитости.

В кулуарах песенного конкурса в "Артеке" дочь исполнительницы встретилась с журналистами и раскрыла тайну фамилии Ларисы Долиной, пока та вместе с Сашей выступала не сцене. Оказалось, что артистка стала Долиной не от рождения. Изначально её фамилия была Кудельман - по дедушке.

Позднее в Советском союзе начали оказывать сильное давление на евреев. Тогда Лариса отказалась от опасного дедушкиного наследия. Выходя замуж за первого супруга музыканта Анатолия Миончинского, она взяла его фамилию. А когда волна антисемитизма в стране прошла - певица решила вновь изменить документы. Она выбрала еврейскую фамилию бабушки и прабабушки - Долина. Именно под ней Лариса стала известна широкой аудитории. Таким образом, Ангелина опровергла слухи, согласно которым Лариса Долина использует псевдоним. Собеседница добавила представителю Dni.Ru, что одно время также была Миончинской.

Как бабушка и мама, Александра также носит фамилию Долина. Это вызывает у журналистов вопросы. Есть ведь причина, по которой девочка избежала фамилии отца. Ангелина Долина о его личности отозвалась весьма неохотно и без конкретики. По её словам, мужчина весьма занятой бизнесмен и скрытный политик. В Госдуме не работает.

Ангелина куда свободнее рассказала о взаимоотношениях с матерью. В юношестве девушка часто конфликтовала с Ларисой Долиной из-за строгого характера последней. Однако с возрастом это прошло.