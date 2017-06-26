"Фотошопмастер": Эвелина Бледанс "размазала" стену ради стройной фигуры

Знаменитость опубликовала в Instagram фото, где похвасталась худыми ногами и тонкой талией, однако подписчики сразу заметили подвох.

Известная российская 49-летняя актриса и певица Эвелина Бледанс "размазала" стену ради стройной фигуры. Такой вывод сделали ее поклонники, когда увидели новую фотографию в ее личном профиле фотохостинга Instagram. Несмотря на то, что обычно на ее посты реагируют весьма позитивно, в этот раз на нее вылили шквал критики.

Больше всего пользователи сети возмущались, что знаменитость пытается мотивировать других заниматься спортом, однако сама лишь надевает спортивную одежду, а недостатки фигуры устраняет с помощью фотошопа. "Фотошопмастер", "Пол часа фотошопа и можно собой гордиться??? У вас простите камни поплыли, атлетическая вы наша", "Около ноги кирпичная стена кривая из-за фотошопа) аккуратней нужно)", "отрубите руки вашему фотожоперу" (орфография и пунктуация авторов сохранены), - недовольно писали они.

Между тем, нашлись и те, кто начал защищать своего кумира. По их мнению, 20 килограммов лишнего веса не скроешь с помощью обычной программы.