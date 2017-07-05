Бари Алибасов оправдался за устроенный скандал на "Привет, Андрей"

Продюссера музыкального коллектива "На-на" заявил в эфире ток-шоу, что, если бы действия сейчас разворачивались в Европе или Америке, то Владимир Левкин давно сидел бы в тюрьме‍.

Известный российский музыкант и заслуженный артист России Бари Алибасов оправдался за устроенный скандал на телепередаче "Привет, Андрей". По его словам, на самом деле не он был его инициатором, а съемочная группа. Ее представители были в безвыходном положении, когда из-за появления на площадке Левкина настоящие участники "На-на" отказались от выхода в студию. Они поехали по домам, поэтому Алибасов стал звонить им и настойчиво просить вернуться. Для этого ему обещали, что взамен экс-солист не будет принимать участия в съемках.

По итогу же все произошло в точности наоборот. Бари Алибасов стал очернять имя Владимира Левкина и тогда же сказал, что последнему уже давно пора в тюрьму. Между тем, в это же время в студию вошел сам он. Из-за этого конфликт затянулся, а солисты, которых продюсер группы упрашивал вернуться, так и не понадобились в студии.