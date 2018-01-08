Бузовой пожаловась, что ее не пускают в туалет

В социальных сетях телеведущая и певица Ольга Бузова показала поклонникам, что происходит за кадром действа, которое они могут видеть на телевидении.

В микроблоге Instagram Ольга поделилась тем, что сняла шоу о том, что происходит за кулисами. В ролике Ольга показывает своим подписчикам, как она проводит встречи с поклонниками и готовиться к своим выступлениям. Бузова показала, какой хаос происходит за кадром красивых телешоу. Ольга рассказала, что часто ей не хватает времени даже на то, чтобы просто сходить в туалет. По ее словам, надев свой костюм для выступления в уборную она уже не попадет. Вот только так и случилось: телеведущая пожаловалась поклонникам на то, что ее перехватили по дороге в дамскую комнату с информацией, что ей нужно уже выступать.

Напомним, что недавно светская львица Евгения Машко назвала исполнительницу "обузевшей". Дело в том, что немного билетов на концерт в Уфе организаторы Машко и организаторы хотели выделить для воспитанников детских домов. Команда Ольги Бузовой отказала в этой просьбе. К слову, по словам Машко, для тех, кто пиарит певицу в социальных сетях, вход был бесплатный. Интересно то, что Евгения поделилась информацией о задержки выступления Ольги: по ее словам, Бузова сначала написала извинения поклонникам о якобы технических проблемах, а после этого просто легла спать.