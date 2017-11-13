Екатерина Архарова наконец сможет забыть все трудности прежнего брака и обрести счастье в новом. Накануне ее возлюбленный Артем Илясов сделал ей предложение руки и сердца.

СМИ пишут о радостном событии, которое произошло в жизни известной 43-летней актрисы и родственницы Эммануила Виторгана Екатерины Архаровой. Так, стало известно, что экс-супруга Марата Башарова вновь выходит замуж‍. Об этом она рассказала своим фанатам в личном профиле фотохостинга Instagram. Там она опубликовала фотографию кольца в красной коробочке, которым Артем Илясов делал ей предложение.

"Я сказала даааааааа!!!!", - подписала снимок актриса, добавив к этому эмоджи с влюбленными глазами. Известно, что пара вместе с июля прошлого года. В интервью отечественным изданиям Архарова и Илясов часто рассказывают о том, как любят радовать друг друга разными сюрпризами, и какие любовь и взаимопонимание между ними царят.

Под фотографией экс-супруги Башарова собралось почти 700 отметок "Нравится" от ее преданных поклонников, а также еще много пожеланий счастья в комментариях. Многие писали, что ждали этого дня и теперь будут ожидать известий о свадьбе.