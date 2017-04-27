В Петербурге Джонни Депп попал в ДТП

Сегодня в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием знаменитого голливудского актёра Джонни Деппа.

Сообщается, что при выезде со двора гостиницы, находящейся на Вознесенском проспекте, водитель автомобиля, совершая поворот, не смог избежать столкновения со стеной. Известно, что здоровью Деппа ничего не угрожает, жертв и пострадавших также нет. После удара машина смогла продолжить направление в заданную точку назначения.

Напомним, Джонни Депп посетил город «белых ночей» вместе со своей музыкальной группой Hollywood Vampires для проведения концерта, где армия поклонниц забросала исполнителей нижним бельём.

Ранее сообщалось о том, что одна из поклонниц актёра в Москве выложила круглую сумму для встречи с кумиром. Позже стало известно, что таких девушек в итоге было сорок. Каждая из них отдала тысячу долларов за несколько совместных фотографий и недолгое общение. В итоге Депп заработал на этой акции два с половиной миллиона рублей.