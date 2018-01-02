Жену Дмитрия Тарасова подозревают в том, что она обманом подстроила свою беременность

Средства массовой информации разоблачили обман Анастасии Костенко. Информацию о модели журналистам предоставила ее подруга.

Источник сообщил, что у Анастасии Костенко и бывшего супруга Ольги Бузовой довольно непростые отношения, хоть пресса и думает, что у пары все замечательно. Новая жена футболиста не может поладить с родственниками своего мужа. Кроме того, Костенко обманом подстроила свою беременность, чтобы удержать Дмитрия Тарасова, когда отношения с ним уже были на грани разрыва. Недовольна своей невесткой и Ольга Александровна, которая считает, что Анастасия не приспособлена к работе и привыкла жить за счет супруга.

Источник также рассказал о том, что супруга Тарасова не смогла подружиться с дочерью своего возлюбленного от первого брака. Модель пыталась сдвинуть их отношения с мертвой точки, однако поход на празднование дня рождения девочки не принес нужных результатов.

Названная подруга Анастасии Костенко сообщила прессе о том, что Анастасия подстроила беременность с помощью специальных уколов. На это девушке пришлось пойти ради того, чтобы сохранить отношения с известным футболистом.