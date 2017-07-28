Родственники Майкла Джексона судятся из-за нарушения авторских прав звезды

Преемники эпохальной поп-звезды Майкла Джексона подали обвинительный иск в суд касаемо телекомпании АВС и анимационной студии Disney за нелегальное использование композиций исполнителя в документальной киноленте о Джексоне «Последние дни», трансляция которого произошла неделю назад.

Родные певца требуют компенсацию за моральный ущерб и нарушение авторских прав Джексона. Известно, что были использованы такие композиции, как Billie Jean, Thriller и Black or White. Наследники оскорблены тем фактом, что песни взяты просто так, без оплаты за использование авторских прав исполнителя. Кроме этого, они насчитали порядка тридцати авторских нарушений.

По предварительным данным, обвиняемые пока не ознакомлены с материалами дела, но представители телекомпании заявили, что кино не нарушает права наследников звезды и хотели бы решить проблему компромиссным способом.

Напомним, Майкл Джексон ушёл из жизни в 2009 году вследствие переизбытка снотворных препаратов в организме после врачебной ошибки.