Российский режиссёр рассказал, сколько миллионов долларов он заработал за прошлый год

Знаменитый российский режиссёр Никита Михалков обнародовал сумму заработка за 2017 год.

Так, он заявил, что в прошлом году смог заработать порядка 529 миллионов долларов. Михалков уточнил, что подобную сумму удалось заработать благодаря масштабным кассовым сборам при показах его лент в кинотеатрах. Отмечается, что наиболее прибыльным сейчас является фильм «Движение вверх», которое полюбилось зрителям настолько, что находится на первой позиции рейтинга за всю историю российского кинематографа.

Дополнительно режиссёр проводит мастер-классы и семинары, которые могут обойтись в сумму до тридцати пяти тысяч долларов. В декларации Михалкова указаны 89 земельных участков, шесть частных домов и такое же количество квартир. Кроме этого, он является владельцем одиннадцати нежилых зданий, трактора и вертолёта.

Режиссёр заявляет, что всё заработал честным трудом, так как начал упорно работать с двенадцати лет, не стесняясь никакой деятельности.