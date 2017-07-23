Елена Летучая разозлила поклонников своим отношением к Москве

Телеведущая Елена Летучая разозлила фанатов своим высказыванием о Москве. В нём звезда всего призналась в любви к российской столице.

На своей странице в социальной сети Летучая написала о том, что для неё как для провинциалки Москва была мечтой. Сейчас эта мечта превратилась в реальность и счастливо процветает. За всё благоустройство города телеведущая благодарит мэра Сергея Собянина. Но такое отношение к Москве разозлило фанатов.

Жители столицы в очередной раз обвинили правительство в его бездействии и фальшивом прикрытии внутренних проблем красивым фасадом, а саму Летучую – в восхвалении такого поведения, хоть и за деньги. Жители российских городов, особенно Подмосковья, напомнили, что москвичам живётся красочно и «чисто» потому, что вся столичная свалка вывозится за город и отравляет жизнь другим людям. А хвалёные велодорожки и парки вовсе не делают из Собянина отличного мэра.