56-летняя ведущая Первого канала взбирается на действующий вулкан

56-летняя Екатерина Андреева сообщила поклонникам о своих планах. В ближайшее время популярная телеведущая окажется на действующем вулкане Этна.

Ведущая Первого канала давно радует поклонников увлечениями и занятиями «не по возрасту». Фанаты нередко отвечают, что даже в молодом возрасте не решились бы совершить и половину «подвигов» Андреевой. Однако каждый её каприз принимают очень тепло, желая ей попутного ветра и выпрашивая множество фотографий.

У Екатерины Андреевой земля под ногами горит в буквальном смысле, ведь взбираться на Этну она уже начала. Стоит упомянуть, что вулкан Этна – расположенный на острове Сицилия – является самым активным и высоким в Европе. Кроме того, его окружает множество мрачных мифов и легенд. Потому некоторые поклонники попросили постоянно снабжать их видео, чтобы знать, что с любимой ведущей всё хорошо.