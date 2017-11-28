Принц Гарри и Меган Маркл вернут свои свадебные подарки

Известно, что принцу Гарри и Меган Маркл придется распрощаться с подарками в честь свадьбы. Речь идет о презентах от различных брендов.

Выяснилось, что есть строгий перечень того, что разрешено дарить членам королевской семьи. Если же подарок не подходит по требованиям, то он возвращается обратно. Королевская чета вынуждена вернуть подарки брендам, который, судя по всему, решили воспользоваться громкой свадьбой и сделать отличную рекламу. Также обратно вернуться дары от компании, которая предоставила принцу Гарри и его супруге купальники с их лицами. К слову, такая реклама удалась: практически все британские СМИ написали об этой фирме в своих изданиях. Уже в начале мая на аукционах стали появляться свадебные подарки, которые не подходят по королевским требованиям.

Напомним, что ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл выбрали место для своего медового месяца. Пара отправится отдыхать на курорт, расположенный в парке Джаспер в Канаде. Известно, что жить во время своего путешествия они будут в хижине, где смогут побыть наедине. Однако многие пользователи социальных сетей отметили, что в этом можно найти политический подтекст. По их мнению, такой выбор места для отдыха можно назвать своеобразным "реверансом Канаде".