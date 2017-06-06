Супруга Клуни дорогим нарядом превзошла всех гостей Гарри и Маркл

Аналитики издания PageSix обратили внимание на дорогие украшения Амаль Клуни и решили их подсчитать. Оказалось, что на королевскую свадьбу она оделась дороже всех.

19 мая в Великобритании узаконили свой брак принц Гарри и актриса Меган Маркл. После торжественной церемонии порядка 600 человек смогли посетить прием молодожен. Среди них была знаменитая телеведущая Опра Уинфри, актер Идрис Эльба с девушкой Сабриной Даур и, конечно же, Джордж Клуни вместе с супругой Амаль.

Британские журналисты подсчитали, что дамы из королевского семейства оделись на мероприятие нарядно, но довольно скромно. Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон потратила на внешний вид примерно 10,5 тысяч долларов. Другие - и того меньше.

А вот Амаль Клуни разошлась и надела на себя около 501 тысячи долларов. Её наряд состоял из платья от Stella McCartney, босоножек бренда Gianvito Rossi и шляпы дизайнера Stephen Jones. Впрочем, как выяснили эксперты PageSix, самым дорогим на Амаль были сережки Lorraine Schwartz стоимостью в полмиллиона долларов. Именно благодаря им знаменитый юрист превзошла всех прочих гостей.