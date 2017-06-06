Амаль Клуни помогает герцогине Сассекской стать достойным членом королевской семьи

После самого ожидаемого события года Меган Маркл пришлось очень сильно постараться, чтобы доказать, что она достойна быть членом королевской семьи. Стало известно, что в этом ей помогла жена известного актера Джорджа Клуни. Об этом сообщили журналисты из новостного портала People.

Джордж Клуни со своей семьей в последнее время проживает в Лондоне. Его жена Амаль довольно много времени проводит с новоиспеченной герцогиней Сассекской. Амаль делиться своими советами и поддерживает Меган в ее стремлении стать достойным членом королевской семьи. Кроме того, известно, что эти две девушки вошли в список самых влиятельных женщин Великобритании.

Меган постоянно посещает различные светские мероприятия и держится на публике достойно. Никто не может упрекнуть ее в том, что она выходец из семьи простолюдинов и не достойна титула герцогини. Бывшая актриса постоянно находится под прицелом фотокамер, потому что получила довольно большую известность после свадьбы со своим возлюбленным. Сейчас молодожены планируют посетить Канаду, куда их пригласил премьер-министр этой страны.