Елена Темникова рассказала подробности об уходе из "SEREBRO"

Елена Темникова в одном из своих интервью рассказала о причинах ухода из группы "SEREBRO". Оказалось, что певица выплатила Максиму Фадееву компенсацию с шестью нулями.

Темникова призналась, что образы для участниц коллектива всегда были ей не по душе. Девушка отметила, что ей никогда не нравились откровенные сценические наряды и большая ставка на сексуальность. По ее словам, она старалась просто высмеивать это в своих выступлениях с группой, так как прекрасно понимала, как их воспринимает публика. Елена Темникова подчеркнула, что сейчас у нее продюсера нет и она выбирает для себя более закрытые наряды, что позволяет ей чувствовать себя комфортно.

Об уходе из группы Елена предупредила за полтора года. Вот только девушка захотела уйти намного раньше. Причиной этому стали отношения с другими участницами. По ее словам, ранее все были подругами, после все начало ухудшаться. По этой причине она приняла решение заплатить неустойку в виде суммы с шестью нулями и уйти из коллектива сразу же. Темникова также рассказала, что сталкивалась с участницами группы. Вот только на ее улыбку ей ответили презрением.

Напомним, что ранее Елена Темникова рассказывала о лжи Ольги Серябкиной. В социальных сетях Ольга писала о том, как она скучает по дружбе с Еленой. Однако при случайных встречах, по словам Темниковой, бывшая подруга только фыркала и закатывала глаза. По мнению Елены, все слова Ольги о ее чувствах ни что иное, как ложь.