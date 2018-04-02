Наталья Королева танцует стриптиз, а Тарзан ей поет

Сегодня известной российской певице исполнилось 45 лет. В честь этого она решила рассказать немного подробностей о своей супружеской жизни с Тарзаном.

Всем известно, что Наталья Королева уже 15 лет пребывает в браке с Сергеем Глушко, который всем известен, как стриптизер Тарзан, однако не все знают, как именно звездная пара проводит семейный досуг. Как оказалось, дома Тарзан и Королева меняются местами. Королева призналась, что часто танцует мужу стриптиз, а он взамен проявляет себя в вокальном творчестве и поет.

По словам Королевой, в танце одежда совсем не главное, поскольку даже в какой-то старой майке можно быть королевой для своего любимого мужа, так что она совсем не переживает по этому поводу.

Пара известна, как одна из самых крепких. Не смотря на то, что Тарзан имеет довольно своенравную профессию, скандалов вокруг него и его жены не закатывают и Королевой он не изменяет. Наоборот, известно, что он сам делится со своей женой мыслями о том, кто ему понравился, Королева же отвечает тем же. Наверное, именно эта откровенность и помогла им сохранить отношения на протяжении всего этого времени. В этом году Тарзан с Королевой будут отмечать «хрустальную свадьбу».