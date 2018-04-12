Фанаты Данилы Козловского были напуганы из-за его исцарапанного лица

Режиссер, который в этом году дебютировал с фильмом «Тренер», выложил на своей странице в Instagram фото, на котором видно царапины на его опухшем лице.

Опубликованная запись сопровождалась словами актера о том, что это произошло, потому что его были рады видеть, однако ногти были не подстрижены. Подписчики Данилы практически сразу поняли, что царапины ему оставила его собака Груша. Артист очень любит свою собаку и часто выкладывает в своем микроблоги фотографии их совместного времяпровождения. Полное имя собаки – Грузия. Именно из этой страны Козловский привез питомца в Россию.

В комментариях к записи подписчики высказали свое мнение об испорченной внешности режиссера. Многие посчитали, что так Груша решила показать насколько сильно она любит своего хозяина. Некоторые заявили о том, что их питомцы точно так же встречают их дома и так радуются возвращению владельца, что он потом ходит с царапинами.