Что бы посмотреть: стал известен рейтинг лучших сериалов 2018 года за первые 6 месяцев

На днях был обнародован список лучших сериалов первой половины этого года.

Так, поклонники исполнителя главной роли в сериале «Шерлок» Бенедикта Камбербэтча смогут вновь наблюдать его в небольшом многосерийном фильме «Патрик Мелроуз», в сюжете которого рассказывается об англичанине и его попытках борьбы с вредными привычками и внутренними страхами. Также для любителей документального жанра в списке присутствует сериал «Дикая-дикая страна», повествующий о жизни мистика из Индии по имени Ошо и его взаимоотношениях с жителями города-утопии в Орегонской пустыне.

Также достойным внимания зрителей оказался второй сезон «Рассказа служанки», в основе которого лежит рассказ об обычных женщинах, которых готовят для зачатия и рождения детей для офицеров в будущем. Кроме того, в рейтинг попали новая часть сериала «Атланта», фильм ужасов «Убивая Еву», десятисерийный телесериал, посвященный событиям 11 сентября «Призрачная башня», ситком «Чемпионы».