Звезда Playboy Мария Лиман заинтриговала Сеть "обнаженным" бананом у груди

Модель из Ростова сфотографировалась у себя на кухне в соблазнительной позе, продемонстрировав выдающиеся части тела. Она опубликовала снимок на своей странице в Instagram.

На фотографии Мария Лиман держит в руках рядом с грудью наполовину "обнаженный банан". В описании она отметила, что могла бы рассказать об этом фрукте много интересного, однако предпочитает молчание. Этим высказыванием звезда журнала Playboy сильно заинтриговала своих подписчиков.

В комментариях многие пользователи социальной сети потребовали раскрыть секреты продукта или хотя бы съесть один из них. Они шутливо предположили, что Мария Лиман на своем веку успела перепробовать много бананов и регулярно "балуется" с ними. Некоторые попросили уточнить, чьи конкретно бананы имеются ввиду. Впрочем, сама знаменитость решила умолчать эту информацию, оставляя поклонникам простор для фантазии.