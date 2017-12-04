"Обузевшая" Бузова пожалела билеты детям

После концерта Ольги Бузовой в Уфе светская львица Евгения Машко назвала ее "обузевшей" за ее поведение.

Дело в том, что организацией занималась хорошая знакомая Евгении Машко. По словам светской львицы, она попросила команду Ольги выделить немного билетов для детишек из детских домов. На эту просьбу Машко отказали. К слову, бесплатный вход существовал только для команды, которая занимается пиаром Бузовой в социальных сетях. В результате ситуация обернулась тем, что Евгения Машко вместе с организаторами просто купили билеты для детей сами. Интересно, что технические неполадки, из-за которых возникла задержка концерта, по словам Машко, - вранье. Она рассказала, что на самом деле Бузова просто легла спать, а пост в социальной сети с извинениями за неудобства опубликовала перед этим.

Напомним, что недавно в социальной сети Бузова опубликовала летнюю фотографию, где она позирует только в купальнике. В комментариях одна из подписчиц написала об интересном случае. По рассказу женщины, она видела маленького ребенка, который при виде картинок "попы в трусиках" стал напевать песню Ольги "Мало половин". Женщина отметила, что такие случаи должны заставить подумать о своем поведении.