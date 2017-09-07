Катя Гордон окрестила ток-шоу «проституцией века»

Адвокат и политик Катя Гордон, которую часто приглашают на российские ток-шоу для экспертного мнения, в Сети дала резкую критику таковым, назвав их «проституцией века», как сообщает HotGeo.

Знаменитость часто позволяет себе громкие суждения, однако такой отзыв стал для её фанатов настоящей неожиданностью. По словам Гордон, она «кайфовала» от скандалов ток-шоу, понимая, как нужен публичный скандал. Это давало возможность ощутить себя в какой-то степени властью. Вместе с тем, звезда обвинила зрителей в существовании ток-шоу. Их она окрестила «необразованными». К числу же «проституток» относятся те, кто, как и она, приходит со своим экспертным мнением.

Большая часть интернет-пользователей поддержали Катю Гордон. Они подчеркнули, что смотреть сейчас им уже ничего не хочется, поскольку проекты слишком заезженны и намеренно раздувают большой скандал из глупой мелочи. Были, впрочем, и те, кто не согласился с Катей Гордон, саркастично интересуясь, как она может участвовать в ток-шоу, если ненавидит и себя, и тех, кто их смотрит. Это не перекроет никакое ощущение мнимой власти.