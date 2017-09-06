Несколько дней назад певица опубликовала в своем Instagram снимок, на котором показала пышную грудь. Для этого она склонилась настолько, что эта часть ее тела чуть ли не выпала из одежды.

Популярную 35-летнюю певицу Светлану Лободу уличили в пародии на Ким Кардашьян из-за фото с голой грудью в ванной комнате. Мнение о том, что она якобы подражает американской модели, выразили в сети ее поклонники после публикации подобного фото. Другие же писали, что певица просто хочет похвастать большим объемом груди, которая появилась у нее после родов.

В целом, под фотографией поклонники написали и много положительных отзывов. В часности, отмечали то, что Светлана Лобода по обыкновению выглядит очень красиво и даже после родов не потеряла своей сексуальности.

Стоит отметить, что сегодня ночью певица опубликовала пост с поздравлением танцора из своего коллектива Юрия Гурича, в ходе которого отметила, что вскоре вернется обратно в Москву.