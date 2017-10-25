Рита Дакота запустила серию постов о своей ужасной послеродовой депрессии

Российская певица решила поделиться с подписчиками тяжелыми эмоциями, которые она переживала после родов ребенка. Полезную для молодых мам информацию она обещает размещать на своём Instagram.

Не так давно Рита Дакота родила дочь. Как она теперь пишет, вскоре после появления малышки на неё свалилась "самая страшная послеродовая депрессия". По словам певицы, она протекала вопреки всем стереотипным ожиданиям. Вместо рыданий под "Бриджит Джонс" на неё накатило жуткое состояние, когда на фоне прекрасной жизни хочется умереть и не пережить процесс родов. Эту тоску не разбавляет даже спящая малышка, любимый муж, отдых на Бали, друзья-родственники, известие от менеджера о новом контракте или деньги на счету. Вместо радости, хорошее благосостояние вызывала ненависть к себе.

Лишь недавно знаменитость выбралась из этого ужасного состояния - "морального днища". Теперь Рита Дакота жаждет передать полученный опыт другим женщинам. Артистка сразу ответила потенциальным хейтерам, что просто пытается рассказать свою историю в надежде помочь хотя бы одному человеку. Рита Дакота сообщила, что запускает на своей странице серию таких постов, которые будут выходить грядущую неделю.