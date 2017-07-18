Ева Лонгория из "Отчаянных домохозяек" стала выглядеть как старушка

Поклонники запечатлели звезду неожиданно, а потому после не узнали ее на фотографии. Актриса выглядела на 20 лет старше, чем, по их мнению, должна выглядеть в теории.

Известная американская актриса, модель и ресторатор Ева Лонгория, которая прославилась благодаря съемкам в многосерийном фильме "Отчаянные домохозяйки", стала выглядеть как старушка, считают ее фанаты. Все дело в том, что одна из ее последних фотографий не соответствует образу ее сексуального персонажа Габриэль Солис, с которым она ранее имела такую сильную ассоциацию.

Кто-то из папарацци запечатлел ее в обычной жизни, когда она того не ждала, а потому снимок получился бытовым. Его комментаторы отмечают, что на нем ясно видно, как располнела Лонгрия. Кроме того, по их мнению, он демонстрирует ее "несвежую" внешность. Поклонники пришли в выводу, что на нем она выглядит намного старше, чем преподносит себя на снимках в своем профиле фотохостинга Instagram.