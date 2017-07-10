Кудрявцева рассмешила Сеть своей "первой брачной ночью"

Вместе с актрисой Людмилой Светловой она записала серию юмористических скетчей о бытовых метаморфозах женщин. Ролик опубликован в Instagram.

Знаменитости объединили усилия и показали зрителям, как обычная женщина меняется в различных ситуациях. Кудрявцева изобразила привлекательную сторону женского естества, а Светлова - отталкивающее альтер-эго. В описании записи на своей странице Лера Кудрявцева поблагодарила свою напарницу за оказанную помощь и хорошо подчеркнутое "второе я".

Создатели видео изобразили поведение и внешность обычных горожанок при встрече со свекровью, нанесении макияжа, а также после пробок, долгого ношения туфель на каблуках и первого свидания с молодым человеком. Особенно пользователей Сети рассмешил эпизод с первой брачной ночью. Лучезарная Кудрявцева пообещала жениху сюрприз, а затем перевоплотилась в неприглядную девушку, которую успешно сыграла Светлова. В комментариях люди похвалили актрис за доставленное удовольствие, хорошее чувство юмора и подмеченные бытовые проблемы. Некоторые комментаторы посоветовали Кудрявцевой и Светловой сделать собственный ситком, который наверняка бы собрал неплохие рейтинги.



