Владимира Преснякова-младшего ужаснуло произошедшее с отцом

По мнению певца, инфаркт у его родителя был непредсказуем - он активно занимается спортом и является членом сообщества любителей пива.

Известного российского 50-летнего поп-певца и музыканта клавишника Владимира Преснякова-младшего ужаснуло произошедшее с 72-летним отцом. Свои чувства он описал в интервью для одного из отечественных изданий. Напомним, с момента госпитализации последнего прошло уже несколько недель, на данный момент он чувствует себя на порядок лучше, однако до сих пор испытывает некоторые недомогания.

В интервью Владимир Пресняков-младший благодарит друзей семьи за то, что помогли в нужный момент. Также он отмечает старания своей супруги, Натальи Подольской, которая готовила свекру тормозки в больницу. Сама она оправдывается, что поступала так, как должна была, и за свою самоотверженность не готова принимать комплименты.