Личный AliExpress от Бородиной и Самойловой или как звезды продают подороже чужую одежду под своим брендом

Все тайное рано или поздно становится явным. Ксению Бородину и Оксану Самойлову обвиняют в подделке бренда.

Видимо, звезды решили нажиться на своих подписчиках в Instagram. Однако поклонники заметили, что вещи из брендовых магазинов Бородиной и Самойловой аналогичны тем, которые намного дешевле можно купить на известном китайском сайте AliExpress.

При этом вещи практически ничем не отличаются. Размеры, цвет, фасон в точности такие же. Как 2 капли воды. Отличается лишь сумма, которую покупатель заплатит за вещь. Можно сделать вывод, что разницу в цене покупатели платят лишь за бирку с именным брендом, которую звезды меняют перед отправкой клиенту.

Нужно заметить, что на страницу с магазином Ксении Бородиной уже подписалось больше 300 человек. Магазин жены Джигана набрал уже 500 подписчиков. Вещи, которые на AliExpress можно купить примерно за 500 рублей, звезды продают минимум за 2500. Разница больше, чем в 3 раза.