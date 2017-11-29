Подарок от поп-короля: Бузовой подарили халат с ее портретом

В последнее время Ольгу Бузову очень часто задаривают подарками. Не удержался от этого и король российской эстрады. Филипп Киркоров подарил певице именной халат.

Недавно на официальной странице Бузовой в Instagram появилась Stories, где она распаковывает посылку с подарком от поп-короля. В посылке был именной махровый халат. На рукавах были выгравированы инициалы певицы, а на спине красовался ее портрет. Ольга тут же поспешила рассказать подписчикам о том, что же ей подарил ее близкий друг, Филипп Киркоров.

Ольга Бузова довольно часто получает в подарок разные халаты с ее именем, много мягких игрушек и цветов. А иногда певице дарят еще и неожиданные подарки, такие как, к примеру, дорогое нижнее белье или комплект для новорожденных. Последний, кстати, очень сильно удивил Бузову, поскольку она не находится в положении. Кроме того, у нее даже нет романтических отношений.