Face избил Сорокина из-за того, что он встречался с Марьяной Ро

Видеоблогер Тимур Сорокин написал заявление на Ивана Дремина, который известен всем под своим сценическим псевдонимом Face. У Сорокина имеются доказательства, поскольку очевидцы засняли происшествие на видео.

Очевидцы рассказали о том, что Face избил 16-летнего Сорокина из ревности, поскольку его не обрадовала встреча с бывшим парнем своей девушки.

По словам Сорокина, стычка произошла в офисе одной крупной программы, куда скандальный рэпер пришел с Марьяной Ро. Face нанес потерпевшему много ударов в затылок, из-за чего видеоблогер начал истекать кровью.

После происшествия Тимур Сорокин написал заявление в полицию на нападавшего. Ивана “Face” Дремина задержали и оставили в участке до выяснения обстоятельств.

Известно, что Марьяна Ро, из-за которой собственно произошла драка, встречалась с Сорокиным в 2017 году. А перед этим в 2016 году у нее также были отношения с известным видеоблогером Ивангаем. До стычки с Сорокиным, рэпера Face обвиняли в том, что он угрожал Даниилу Комкову, который работает продюсером у Марьяны. Кроме того, в сети ходят слухи о том, что Face предложил Марьяне пожениться.