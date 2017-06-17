Мария Кожевникова отпугивает хейтеров при помощи оберегов

Актриса Мария Кожевникова, похоже, отыскала универсальный способ борьбы с неприятными существами. «Веником» из лаванды она отпугивает не только моль, но и хейтеров.

Собственно придуманным методом Мария Кожевникова поделилась с фанатами. Выставив фотографию красивого лавандового букета, актриса отметила: люди верят, что «лаванда помогает от моли». Создав в своём воображении витиеватую логическую цепочку, Кожевникова понадеялась на эффективность лаванды и против хейтеров.

Следует отметить, что актриса действительно получает немало гневных комментариев, которые чаще касаются методов её воспитания - пользователи Сети любят критиковать звёздных мам. Поклонники Кожевниковой предложили свои методы борьбы с «плохими людьми», однако осиновый кол, серебряные пули и чертополох пока не были испытаны для защиты социальных сетей.