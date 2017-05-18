Волочкова на каблуках оседлала хилую лошадь

Анастасия Волочкова в очередной раз удивила поклонников. На этот раз балерина решила поездить на лошади, обутая в босоножки с высоким каблуком. Более того, многие переживали за здоровье лошади, которая оказалась слишком хрупкой для габаритной Волочковой.

На странице в Instagram Анастасия Волочкова поделилась, как проходят её съемки для федерального канала. В перерыве ей и дочери Арине разрешили прокатиться на лошади. Вот только работники не предусмотрели, что Волочкова не захочет менять обувь и останется в босоножках на высоком каблуке. Сама же балерина пошутила над этим в комментариях, но подписчики не оценили юмор, сказав, что женщина сделала прогулку неприятной как для себя, так и для хилого животного.

Кроме того, многие были напуганы тем, что Волочкова села на достаточно маленькую лошадь. Возможно, был выбран неподходящий ракурс для фотографии, ведь балерина стоит в стременах, а фотограф был намного ниже. В итоге, снимок заставил подписчиков задуматься, зачем же габаритная Волочкова взобралась на маленькую лошадку.

А вот Ариадна, дочка Волочковой, заслужила только позитивные отзывы. Многие отметили, что девочка очень красивая и обращается с животными гораздо аккуратнее.