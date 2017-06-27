Ольга Бузова «засветила» грудь без белья

В Instagram-аккаунте певицы появился очередной провокационный кадр, на котором отчетлива видна грудь Бузовой. Пользователи пришли в негодование и настоятельно рекомендуют звезде шоу «Дом-2» найти бюстгальтер и «срочно его надеть».

В Сети давно ходят шутки о размере бюста Ольги Бузовой. Многие обсуждают размер груди звезды и считают, что ей стоит обратиться к пластическому хирургу. Сама Бузова игнорирует критику и смело утверждает, что довольна своим бюстом и менять его не собирается.

В подтверждение к этому Бузова часто публикует снимки в купальниках или платьях с глубокими декольте. Однако, ее новое фото получилось еще более откровенным. На снимке Бузова позирует в облегающем платье. Как поняли пользователи, бюстгальтер певица решила не надевать.

Многие пишут, что Бузова специально «засветила» свою грудь без белья ради новой «волны хайпа». Некоторые оценили смелость звезды и назвали ее бюст «красивым и соблазнительным». Другие пишут, что Ольга Бузова уже может не носить одежду, ведь все ее формы и изгибы уже давно видели «все несчастные и счастливые».