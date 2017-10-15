Александра Холошина с открытой грудью выбранила матом участников шоу Андрея Малахова

Сестра известного режиссера Александра Стриженова использовала нецензурные выражения, чтобы пристыдить девушку из Барнаула, якобы родившую от сына Марии Шукшиной. Такие страсти разыгрались на ток-шоу "Прямой эфир".

По сюжету передачи, 19-летняя уроженка Барнаула Фрейя Зильберт пытается получить алименты от Макара, сына актрисы Марии Шукшиной. Сама знаменитость выступила с речью по телефонной связи и упрекнула предположительную мать внука в стремлении получить славу на телевидении. В итоге потенциальные родственники сошлись на необходимости провести тест на отцовство.

Позже в студии появилась Александра Холошина, которая в резких выражения начала требовать от Фрейи Зильберт, чтобы та отвязалась от семейства Шукшиных. Она выбранила девушку матом за стремление к славе, называла её "тварью" и "выдрой" и грозилась "зарыть".

Александру Холошину за это раскритиковали зрители и эксперты, сидящие в зале. Они призвали гостью вести себя сдержаннее и упрекнули за излишне откровенную блузку, сквозь которую открывалась грудь. Холошина призывам несколько вняла, но пообещала обнародовать некую информацию, которая опорочит Фрейю Зильберт.