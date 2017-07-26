Возвращение Прохора Шаляпина и Ларисы Копенкиной на шоу "Пусть говорят" "бесит" поклонников

Певец Прохор Шаляпин и предпринимательница Лариса Копенкина рассказали, что вернутся на телепередачу «Пусть говорят» совместно. Внимание поклонников они привлекли совместным снимком вместе с ребёнком.

34-летний Шаляпин и 62-летняя Копенкина были объектом пристального внимания для многих зрителей, ведь они появлялись на многих телеканалах, по которым можно было следить за их скандалами. Заявление пары о возвращении на шоу «Пусть говорят» стало интригой для поклонников. Свои слова Прохор подкрепил снимком, сделанным в студии телепередачи, с которой и начиналась его история. На другой фотографии пара смотрит друг другу в глаза, а в коляске рядом сидит чей-то ребёнок.

Для большинства подписчиков подобная новость оказалась негативной. Они устали наблюдать за скандалом, в котором на протяжении длительного времени ничего не изменялось, а ругань стала их просто «бесить». Кто-то посчитал, что возвращение на шоу связано с попыткой заработать денег и ничем другим. Подписчики отмечают, что если пара воссоединилась, то можно быть счастливыми и вне объективов телекамер.