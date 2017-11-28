Стал известен секрет идеальных бровей Меган Маркл

Визажист новоиспеченной супруги британского принца Гарри Уэльского рассказала, что в процессе создания формы своих бровей Маркл всегда ориентируется на актрису Одри Хепберн. Также Шерилл Райли дала несколько рекомендаций по поводу того, как достигнуть такой идеальной формы.

Как известно, многие считают форму бровей Меган Маркл идеальной и пытаются разгадать, как именно ей удается создавать такие брови. Раскрыть тайну решила ее личный визажист Шерилл Райли. По ее словам, Меган Маркл обожает актрису Одри Хепберн и во всем пытается ей подражать, даже в форме бровей. Для этого визажист специально делает изгиб брови более прямым с плавно приподнятыми концами. Если бы концы бровей Маркл были сильно приподнятыми, то выражение ее лица казалось бы окружающим довольно злым и неприятным.

В то же время Райли отмечает, что брови Меган не являются симметричными, что можно заметить по ее фотографиям. Визажист посоветовала женщинам не сильно увлекаться выщипыванием бровей, так как это может повредить волосяные луковицы и остановить процесс роста волос. Лучше всего оставлять их широкими и ничего страшного нет в том, если они не будут симметричными.