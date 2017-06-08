Примадонна появилась в новом ролике Олега Меньшикова на его YouTube-канале

Знаменитый российский актер и видеоблогер Олег Меньшиков взял интервью у Аллы Пугачевой. Звезда российской эстрады на все вопросы ответила в своем репертуаре, а иногда даже с ноткой сарказма.

Как известно, Алла Пугачева в последнее время начала гораздо меньше времени уделять своей музыкальной карьере, поскольку у певицы присутствует огромное желание уделять время своей семейной жизни и больше общаться с детьми и мужем. Однако певица все же смогла выбраться на интервью с Олегом Меньшиковым, которое проходило в театре имени Ермолова.

Множество поклонников поджидало певицу у входа в театр, чтобы взять у нее автограф и задать свои вопросы. Были и счастливчики, которым удалось увидеть интервью с Примадонной вживую. 79 человек смогли купить билеты, стоимость которых варьировалась от 7000 до 20000 рублей, и задать свои вопросы в студии для интервью.

Конечно, не все одобрили видеозапись с Меньшиковым и Пугачевой. В комментариях присутствовало много критики в адрес Пугачевой. Однако ее было не так много, как восторженных откликов фанатов Примадонны. Они отметили, что Алла в первую очередь является актрисой и это самое главное в ее артистической деятельности, поскольку она умеет показать себя.