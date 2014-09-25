Американская топ-модель Жасмин Тукс скопировала образ актрисы Кэти Холмс

Поклонники известной американской актрисы Кэти Холмс заметили, что топ-модель и «ангел» «Victoria’s Secret» появилась в том же платье от Zac Posen, в котором ранее снялась в фотосессии их кумир. Они считают, что модель подражает актрисе.

Великолепное алое платье от знаменитого бренда американского модельера Zac Posen впечатлило многих звёзд, среди которых была актриса Кэти Холмс. Звезда появилась в образе роковой красавицы на съемках для осенней коллекции бренда. Поклонники были впечатлены великолепием образа кумира и заметили, что платье скрывает недостатки Кэти Холмс и подчёркивает её достоинства.

На красной дорожке Каннского кинофестиваля известная американская топ-модель Жасмин Тукс предстала перед камерами СМИ в таком же платье от Zac Posen. Как только фанаты Кэти Холмс увидели знаменитость в том же наряде, то они сразу стали настаивать на том, что «ангел» известного мирового бренда «Victoria’s Secret» подражает их кумиру.

Пользователи Сети обратили внимание на то, что модель не скопировала образ актрисы, а наоборот представила платье в новой свете. Если актриса выглядела в таком наряде роковой и неприступной, то Жасмин Тукс благодаря аксессуарам выглядела довольно романтично.