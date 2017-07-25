"Сюрприз": Ольга Серябкина сменила цвет кожи ради нового проекта

Косметологи кардинально изменили внешность участницы поп-группы Serebro. Процесс преображения она показала в историях Instagram.

С новым цветом кожи солистка стала похожа на мулатку или латиноамериканку. Она пообещала поклонникам некий "крутой сюрприз". Преданные фанаты сразу же заявили, что Ольга Серябкина старается ради нового клипа своего сольника под псевдонимом Molly.

Стоит отметить, что многие пользователи раскритиковали певицу за её попытку прикинуться представителем другой расы. Они прогнозируют волну обвинений в расизме, даже если сама Серябкина ничего подобного донести не желала. Некоторые откровенно осудили артистку и призвали её размышлять о последствиях подобных поступков.

Впрочем, такую позицию разделили далеко не все. Люди более свободных взглядов даже похвалили Ольгу Серябкину за смелый эксперимент. Они сравнили загримированную певицу с Дженнифер Лопез, Рианной, Уитни Хьюстон и прочими темнокожими знаменитостями, отметив красоту в любом из выбранных образов.