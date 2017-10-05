Диана Шурыгина засомневалась в верности мужа и проверила его на полиграфе

Скандально-известная героиня множества шоу и телепередач решила продолжить телеэпопею своих «откровений». На этот раз Шурыгина усомнилась в верности своего мужа Андрея Шлягина и отправилась в студию шоу «На самом деле».

Как сообщается, Диана Шурыгина получила доказательства, которые свидетельствуют об изменах ее супруга Шлягина. Якобы, муж скандальной девушки «закрутил» роман. В студию пришла и мать Шурыгиной, которая стала упрекать зятя.

Мама Дианы Шурыгиной не забыла упомянуть стандартную фразу «я же говорила». Женщина упрекнула еще и свою дочь, которая не прислушалась к предостережениям матери. Якобы, еще до свадьбы мать говорила Шурыгиной о том, что ее избранник «тот еще ловелас».

Сама Шурыгина вела себя в свойственной ей манере. Девушка эмоционально реагировала на слова мужа и других гостей студии. Несколько раз она даже пыталась уйти из съемочного зала, но потом ее «уговаривали» и та оставалась.

Верность своего мужа Шурыгина решила проверить на полиграфе. Известно, что детектор лжи сложно обойти даже самому отъявленному лжецу. Сам Шлягин не так давно рассказывал, что ссоры с женой проходят весьма эмоционально, ведь они как «лед и пламя».