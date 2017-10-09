«Но грудь осталась»: Анна Семенович поразила Сеть стремительным похудением

В своем Instagram-аккаунте певица Анна Семенович разместила снимок, на котором она позирует рядом с танцовщицами. Как отметили пользователи, звезда сильно похудела, но ее бюст «остался на месте».

Стремительное похудение Анны Семенович в Сети заметили еще после того, как певица показала свои снимки с отдыха на Мальдивах. Теперь же звезда продемонстрировала еще большую стройность.

На снимке, который появился в Instagram-аккаунте Семенович, певица показала свои стройные ноги и подтянутую фигуру. Как отметили пользователи, звезда выглядит гораздо стройнее, чем ее танцовщицы. Некоторые также заметили, что несмотря на похудение у Семенович «не пропала грудь».

Пользователи признаются, что поражены стремительным похудением Анны Семенович. Певица получает массу комплиментов и лестных комментариев, в которых поклонники хвалят ее за целеустремленность. Особое внимание пользователи, в особенности мужская половина юзеров, отмечает бюст Семенович. Некоторые признаются, что переживали за внушительные формы звезды, боясь, что они «пропадут».