"Призрак?": 3-летняя девочка всполошила Интернет вымышленной мамой

В США актриса Натали Моралес наткнулась на публикацию в одном из журналов и показала её на Twitter. Маленькая Руби нарисовала ужасающую женщину, называя её своей матерью.

3-летняя малышка изобразила существо по имени Грэйтфул. Оно носит в животе двух младенцев и обладает желтыми ресницами, которые позволяют видеть в темноте. Девочка отметила, что вымышленная мама навещает её исключительно по ночам. Появление Грэйтфул пугают Руби, однако она всегда ждёт её появления. Автор рисунка добавила, что маме 14 лет, однако день её рождения никогда не наступает.

Натали Моралес всполошилась подобной публикацией и поделилась ею с интернет-пользователями на своей странице. Актриса предположила, что Руби навещает призрак. Она подчеркнула, что ситуация весьма потрясает воображение.

Подписчики согласились со знаменитостью. Однако популярность приобрела другая теория - дескать, Руби просто проявляет таланты писателя. Некоторые комментаторы написали, что девочка способна сочинять триллеры лучше признанного автора Стивена Кинга.

Ещё одна подписчица написала о своей мистической истории с участием 3-летнего брата. У малыша была воображаемая подруга Джейн, с которой он беседовал на кухне по ночам. Однажды девушка услышала, как мальчик вслух отказывался дать Джейн нож, чтобы та расправилась с его семьей.