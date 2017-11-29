Няня детей олигарха Саркисова баюкала его сына на оголенной груди

На неподобающее поведение няни пожаловалась молодая жена олигарха Илона Котелюх, которая недавно стала мамой во второй раз. Она также рассказала, что крайне сложно найти порядочную няню, которой можно доверить своих детей.

Как известно, олигарх Николай Саркисов состоит в браке с Илоной Котелюх, которая подарила ему двух замечательных детей. Два года назад девушка родила сына Алекса, а буквально недавно на свет появилась дочь Глаша. Несмотря на то, что Илона большую часть своего времени посвящает воспитанию детей, она все же решила взять себе помощницу, чтобы у нее появилось немного времени и на себя.

Основное требование, которое Котелюх предъявляет всем няням это минимум телесных контактов с ребенком. Она рассказала о том, почему уволила первую няню. Так, по словам жены олигарха, как-то раз она попросила няню присмотреть за ее двухлетним сыном, который спал в кроватке. Когда она вернулась в комнату, то застала весьма мерзкую для себя картину: женщина с глубоким декольте качала Алекса, прижимая его к своей оголенной груди. Это привело девушку в бешенство, так как подобные контакты с ребенком она считает неприемлемыми, потому уволила няню.

Вторая няня также не пришлась девушке по вкусу, ведь по словам Илоны, она испортила ее семье весь отпуск. Отмечается, что няня поехала вместе с ними в Мараккеш, где отдыхала, а не работала, однако постоянно ходила недовольная. Ее не устраивало абсолютно все от подушки на кровати до шампуня в ванной. Такого поведения Котелюх также не стала терпеть и распрощалась с женщиной.

Теперь же, у маленького Алекса и его сестры Глаши две няни, которыми молодая мама полностью довольна. Она отметила, что Алекс в восторге от новой няни, которая всегда активна и полна идей для творчества и игр с ребенком.